BAE: Gazze'de uluslararası istikrar gücüne katılmayabiliriz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, sivil toplum kuruluşu BAE Politika Merkezi'nin düzenlediği 12. Abu Dabi Stratejik Forumu'na katıldı.

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Karkaş, "Gazze anlaşması bir son değil, bir başlangıç ​​olmalıdır. BAE, (Gazze'de) istikrar için net bir çerçeve görmüyor ve bu koşullar altında bu (uluslararası istikrar) gücüne katılmayabilir." dedi.

BAE'nin Gazze'de barışı destekleyeceğine vurgu yapan Karkaş, "Ancak barışa yönelik siyasi çabaları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz ve BAE insani yardım yapma konusunda ön saflarda yer alacak." ifadesini kullandı.

Axios’un haberine göre, ABD yönetimi, Gazze’de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söylemişti.