BAE hava sahasını kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, “istisnai bir önlem kapsamında ülke hava sahasının geçici ve kısmi olarak kapatıldığı” duyuruldu.

Hava sahasını geçici olarak kapatan BAE’nin ayrıca ülkeye yönelik İHA saldırılarına müdahale etmeye başladığı belirtildi. BAE Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve İHA saldırılarıyla mücadele ettiği kaydedildi. Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesiyle savaş uçaklarının İHA'ları etkisiz hale getirmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

PETROL SAHASINDA YANGIN ÇIKTI, OPERASYONLAR ASKIDA

Öte yandan BAE'de bulunan dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah petrol sahasında dron saldırısı sonucu yangın çıktı. Abu Dabi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Abu Dabi yetkilileri, bir dron saldırısı sonucu Şah petrol sahasında çıkan yangına müdahale ediyor. Yaralanan olmadığı bildirildi; yeni gelişmeler zamanı geldiğinde paylaşılacaktır. Halkın yalnızca resmi kaynaklardan bilgi alması ve söylentileri ya da doğrulanmamış bilgileri yaymaktan kaçınması tavsiye edilmektedir" denildi. Çıkan yangın sonrası operasyonların askıya alındığı duyuruldu.