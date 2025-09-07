"BAE uyardı, İsrail Batı Şeria'da geri adım attı"

Amerikan The Washington Post gazetesinin haberine göre "İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nin uyarısından sonra Batı Şeria'yı ilhak etme söyleminden geri adım atıyor."



İddiaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir yetkili, "Batı Şeria'nın ilhak edilmesinin kırmızı çizgiyi aşmak olacağı" yönünde uyarı yaptı.



Bunun İsrail'in bölgeye entegrasyonu fikrini ortadan kaldıracağı belirtildi.



TOPLANTININ GÜNDEMİNDEN ÇIKARILDI



Batı Şeria'yı ilhak etme başlığı, perşembe günü Başbakan Benyamin Netanyahu ve bakanların katılacağı üst düzey toplantının gündeminden çıkartıldı.



Analistlere göre, Batı Şeria'nın ilhakı 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nı riske atıyor.



Ayrıca İsrail'in Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirme planlarını da zayıflatıyor.



İÇ SİYASETTE BASKI DA ARTIYOR



Ancak Netanyahu'ya iç siyasette ilhak planına ilişkin baskılar da sürüyor.



Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, çarşamba günü Batı Şeria'nın yüzde 80'ini ilhak etme planını açıkladı.



Yine aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, perşembe düzenlenen toplantıda gündemden çıkarılmasına rağmen Batı Şeria'nın ilhakını tekrar sundu.



Filistin yönetiminin tamamen dağıtılması ve ekonomisinin çökertilmesini çağrısında bulundu.



İsrail yönetimi, Fransa, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinin Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıma planına karşılık Batı Şeria'yı ilhak etme planını ortaya koymuştu.