BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye geliyor.

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek. İş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.



İki ülke ilişkileri, özellikle Katar, Suriye ve Libya başlıkları ile Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında gerilmişti.



Karşılıklı sert açıklamaların ardından ilk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kabulü ile gerçekleşmiş, ardından da Cumhurbaşkanı ile Veliaht Prens telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Bu ziyaret öncesi iki ülke arasında bir temas da Dubai de gerçekleşti. Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş bir görüşme yaptı.

Dubai'de Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından el Mari ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ikili görüşme gerçekleştirdi. El Mari, BAE ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini ve bunun yeni ortaklıklar oluşturma yönünde büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Mari, "İki ülke arasında sürdürülebilir ekonomik ortaklıkta yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.

