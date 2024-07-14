BAE'de kabinede kısmi revizyon

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un yaptığı açıklama BAE resmi haber ajansı WAM'da yayımlandı.



Al Maktum, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile gerçekleştirdiği istişareden sonra kabinede revizyona gidilmesine karar verildiğini kaydetti.



Yapılan değişiklikle Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid Al Maktum Savunma Bakanı, Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan da Dışişleri Bakanı görevine ek olarak Başbakan Yardımcısı oldu.



Kabinede ayrıca, Abdurrahman el-Ur da İnsan Kaynakları Bakanı görevine ek olarak Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakan Vekilliğine getirildi.