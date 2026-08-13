BAE'ye ait iki tanker Hürmüz Boğazı'nda hedef alındı

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, deniz taşımacılığının serbestisini vurgulayan ve ticari gemilerin hedef alınmasını veya uluslararası deniz yollarının aksatılmasını reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu ifade edilerek saldırı kınandı.

Açıklamada, ticari deniz taşımacılığının hedef alınması ve Hürmüz Boğazı 'nın baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanılmasının bölgenin istikrarı, halkların güvenliği ve küresel enerji güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

BAE, İran 'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısında bulunarak, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiğini vurguladı.



İRAN: HÜRMÜZ KAPALI



İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, ABD'li yetkililerin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil." dedi.



ABD'DEN ORTA DOĞU'YA YENİ UÇAK GEMİSİ



Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlanıyor.

ABD ordusu, 250 günden fazla süredir Orta Doğu'da görevde olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini USS George Washington uçak gemisinin alması yönünde son hazırlıklarını yapıyor.

ABD'li yetkililer, önceden planlanmış bir rotasyon planı kapsamında USS George Washington'ın Ortak Doğu'ya gönderileceğini ve USS Abraham Lincoln'un bir süre gerekli bakımlarının yapılacağını ileri sürdü.

Halen Pasifik bölgesinde görev yapan USS George Washington'ın yakın zamanda bölgeye doğru yola çıkmasının beklendiği kaydedildi.

USS Abraham Lincoln, 250 günü aşan uzun görev süresi dolayısıyla ABD Kongresi içinde tartışmalara neden olmuş ve bazı Kongre üyeleri, gemideki yaşam koşullarından endişe ettiklerini açıklamıştı.

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te planlı bir göreve başlamış ve ABD'nin İran'a karşı savaşının öncesinde ocak ayında Orta Doğu'ya yönlendirilmişti.

Söz konusu uçak gemisi, önce, ABD’nin İran'a yönelik saldırılarında görev almış, daha sonra da ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukaya katılmıştı.