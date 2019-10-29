"Bağdadi iç çamaşırından tespit edildi"

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kimliğiyle ilgili yeni iddialar ortaya attı.



Buna göre SDG 15 Mayıs'tan bu yana Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA ile DAEŞ liderini bulmak için işbirliği halindeydi.



Bağdadi'nin Suriyeli Kürt bir casus tarafından takibe alındığı ve bu casusun DAEŞ liderine ait iç çamaşırını ele geçirmeyi başardığı belirtildi. İddiaya göre, iç çamaşır üzerinde yapılan DNA testleri, takibe alınan kişinin Bağdadi olduğunu kanıtladı.



Operasyon sonrasında Ebubekir el Bağdadi'nin cesedi tanınmaz hale gelmişti.



Kimliğini teyit etmek için kullanılan DNA örneğinin ise Bağdadi'den Irak'ta 2005'te ABD ordusuna ait Bukka üssünde tutulurken alındığı belirtilmişti.

