Bağdadi'nin ablası Türkiye'nin yaptığı operasyonda yakalandı (Altun: Operasyon, terörle mücadelede başarımızın örneği)

iletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "El Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.

Uluslararası haber ajansları da Bağdadi'nin ablası Avad’ın, Türkiye'nin Azez yakınlarında düzenlediği bir operasyonda konteyner içinde yakalandığını duyurdu. 65 yaşındaki Avad'la birlikte, eşi, gelini ve 5 çocuğunun da yakalandığı belirtildi.

PENTAGON BAĞDADİ OPERASYONUNUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI