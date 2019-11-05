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Bağdadi'nin ablası Türkiye'nin yaptığı operasyonda yakalandı (Altun: Operasyon, terörle mücadelede başarımızın örneği)

ABD'nin operasyonunda ölü olarak ele geçirilen terör örgütü DAEŞ Lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ablası Rasmiya Avad, Suriye'de yakalandı. Operasyonu Türkiye yaptı.

rasmiye avad.jpg
rasmiye avad.jpg

Anadolu Ajansı 05.11.2019 - 03:32 Son Güncelleme : 05.11.2019 - 03:35

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iletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "El Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.

Uluslararası haber ajansları da Bağdadi'nin ablası Avad’ın, Türkiye'nin Azez yakınlarında düzenlediği bir operasyonda konteyner içinde yakalandığını duyurdu. 65 yaşındaki Avad'la birlikte, eşi, gelini ve 5 çocuğunun da yakalandığı belirtildi.

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