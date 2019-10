Bağdadi'nin kimliği nasıl tespit edildi?

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı basın toplantısıyla DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin Amerikan güçlerinin İdlib'de bir eve yaptığı baskınla öldürüldüğünü dünyaya duyurdu.



Trump yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin bir tünelde ABD askerleri tarafından sıkıştırıldıktan sonra üzerindeki intihar yeleğini patlattığını söyledi. Trump, Bağdadi'nin kalıntıları üzerinde DNA testi yapıldığını ve bu testin öldürülen kişinin DAEŞ lideri Bağdadi olduğunu doğruladığını belirtti ancak DNA testinin nasıl yapıldığına ilişkin detay paylaşmadı.



90 DAKİKA İÇİNDE KİMLİK TESPİT EDİLEBİLİYOR



New York Times gazetesi, ABD komandolarının kısa bir süre içerisinde nasıl Bağdadi'nin kimlik tespitini yapabildikleri sorusuna yanıt aradı. Penn State Law School'da DNA testleri üzerine çalışmalar yapan David H. Kaye gazeteye yaptığı açıklamada son DNA testi cihazlarının yaklaşık 90 dakika içinde kimlik tespiti yapabildiğini ve bu cihazların ABD'de yerel ve eyalet yetkilileri tarafından kullanıldığı belirtti.



Gazetenin haberinde son iki, üç yıl içerisinde DNA teknolojisindeki ilerlemelerin taşınabilir hızlı DNA cihazlarının üretimine olanak sağladığı ve hem Pentagon'un hem de FBI'ın bu teknolojiye yatırım yaptığı belirtildi. Bu cihazların bir mikrodalga fırın boyutunda olduğu rahat bir şekilde askeri helikopterler tarafından taşınabileceğine dikkat çekilirken, 90 dakika içerisinde de kimlik tespiti yapabildiği vurgulandı.



Ancak yeni nesil taşınabilir DNA cihazlarının Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona götürülüp götürülmediği bilinmiyor. ABD güçlerinin, Bağdadi'nin kalıntılarını bölgedeki bir Amerikan üssüne götürüp, DNA testini burada yapmış olmaları da ihtimaller dahilinde.



DNA ÖRNEĞİ NASIL ALINDI?



Bağdadi'nin kimlik doğrulamasıyla ilgili bir diğer önemli soru da kimlik eşleşmesinin nasıl yapıldığı hakkındaydı. Zira bir kişinin DNA'sından kimlik tespiti yapabilmek için daha önce aynı kişiden alındığı bilinen bir DNA örneğine sahip olmak gerekiyor. New York Times'a göre, bu örnekler 2000'lerin ortalarında Irak'ta bir Amerikan hapishanesinde tutulan Bağdadi'den alınmış olabilir. Bunun yanı sıra, yakın akrabalardan alınan DNA örnekleri de kimlik doğrulaması için yeterli olabiliyor.



ABD Özel Operasyonlar birimiyle istihbarat analisti olarak çalışan Kara Frederick, New York Times'a yaptığı açıklamada ABD'nin elinde bir veri örneğinin zaten bulunduğunu söylüyor. Frederick ayrıca, komando ekiplerinin kapsamlı biyometrik veriler ve DNA verilerinin yanı sıra, baskından sağ kurtulan kişilerle yapılan görüşmeler yardımıyla da Bağdadi'nin kimliğini doğrulayabileceklerinin altını çiziyor.