Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı

Irak Başbakanı Kazımi, DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 11.10.2021 - 10:16

Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı
Bağdadi

Terör örgütü 'in "kasası" Sami Cesim yakalandı. Açıklama, Başbakanı Mustafa Kazımi'den geldi.

Kazımi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz seçimin güvenliğini sağlarken istihbarat servisimiz Sami Cesim'i yakalamak için karmaşık bir dış operasyon yürütüyordu" dedi ancak operasyonla ilgili ayrıntı vermedi.

Örgütün mali işlerinden sorumlu Cesim, 'in öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısıydı. Bağdadi 2019'da Suriye'de öldürülmüştü.

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