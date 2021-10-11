Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı

Terör örgütü DAEŞ'in "kasası" Sami Cesim yakalandı. Açıklama, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'den geldi.



Kazımi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz seçimin güvenliğini sağlarken istihbarat servisimiz Sami Cesim'i yakalamak için karmaşık bir dış operasyon yürütüyordu" dedi ancak operasyonla ilgili ayrıntı vermedi.

Örgütün mali işlerinden sorumlu Cesim, DAEŞ'in öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısıydı. Bağdadi 2019'da Suriye'de öldürülmüştü.