Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı (Haşdi Şabi sorumlusu öldürüldü)

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.



Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.



Bu arada, Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medyada bazı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde yoldan geçen sivillere ait araçların yandığı anlar yer aldı.



HAŞDİ ŞABİ SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Irak’ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin öldürüldüğü bildirildi.



Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı’na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.



Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

