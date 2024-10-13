Bağdat: İsrail'in Irak hava sahasını koridor olarak kullanması kabul edilemez

İsrail'in İran'ın son füze saldırısına nasıl karşılık vereceği üzerine tartışmalar sürüyor.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'ın bölgesel bir savaşın İran'a sıçramasına karşı olduğunu söyledi.



Irak'ın başkentinde İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Hüseyin, “Savaşın devam etmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne doğru genişlemesi, (İsrail'in) Irak hava sahasını bir koridor olarak kullanması kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Arakçi de bugün yaptığı açıklamada, halkını ve çıkarlarını savunmada, İran için “kırmızı çizgiler” olmayacağını söyledi.

Bakanlığa göre Arakçi, Iraklı yetkililerle Gazze ve Lübnan'daki savaşları görüşmek üzere Bağdat'taydı.

X'te paylaştığı mesajda Arakçi, şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde bölgemizde topyekûn bir savaşı engellemek için muazzam çaba sarf etmiş olsak da, açıkça söylüyorum ki halkımızı ve çıkarlarımızı savunurken hiçbir kırmızı çizgimiz yok.”



İran, Hamas, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları'ndan liderlerin öldürülmesine misilleme olarak 1 Ekim'de İsrail'e 200 füze fırlattı.



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail'in cevabının “ölümcül, kesin ve şaşırtıcı” olacağını söyledi.

