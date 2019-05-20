Irak’ın başkenti Bağdat’ta büyükelçiliklerin ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendi. Fırlatılan füzenin Sovyet yapımı Katyuşa füzesi olduğu öğrenildi. Yetkililer, füzenin ABD Büyükelçiliği yakınına düştüğünü ve kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Irak ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Yeşil Bölge’nin ortasına bir Katyuşa füzesi kimseye zarar vermeden düşmüştür, detaylar birazdan gelecek” denildi.

Sovyet yapımı Katyuşa füzeleri, isabet hassasiyeti düşük olmasıyla birlikte, düşük maliyetiyle ve diğer rakiplerine göre hızı ve fırlatma kolaylığıyla biliniyor.

"FÜZE SALDIRISI YEŞİL BÖLGE'NİN AÇILMASINI ENGELLEMEZ"



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin askeri genel sekreteri Muhammed Beyati, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesi saldırısı, bu bölgenin önümüzdeki günlerde tamamının trafiğe açılmasının önünde engel teşkil etmiyor. Yeşil Bölge'nin tamamı trafiğe açılacak." ifadesini kullandı.



2003'te ABD işgaliyle birlikte beton duvarlarla örülerek trafiğe kapatılan bölgenin bir bölümü geçen aylarda açılmış, Iraklı yetkililer, önümüzdeki günlerde bölgenin tümünün trafiğe açılacağını açıklamıştı.

