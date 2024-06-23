Bağdat'ta aşırı sıcaklar çalışma saatlerini etkiledi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar çalışmal saatlerinde düzenlemeye neden oldu. Devlet kurumlarındaki mesai saatleri yerel saatle 07.30-12.30 arasına çekildi.

Bağdat'ta aşırı sıcaklar çalışma saatlerini etkiledi

genelinde artan sıcaklıklar 'ta da hayatı felç etti.

Başkent Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle mesai saatlerinde yeni bir uygulamaya gidildi.

Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Bağdat'ta devlet kurumlarında mesai saatlerinin kısaltmasına karar verildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin verdiği talimat doğrultusunda bugünden itibaren 29 Haziran tarihine kadar yerel saatle 08.00'den 14.00'e kadar olan mesai saatleri 07.30 ile 12.30 arasına çekildi.

SICAKLARA KARŞI UYARI

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halk, gerekli olmadığı takdirde 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya çağrıldı. Açıklamada, açık havada bulunanları açık renkli giysiler giymeleri ve şapka takmaları konusunda uyaran bakanlık, halkı doğrudan güneş ışığına maruz kalmak ve serinlemek için nehirlere girmekten kaçınmaları konusunda da uyardı.

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