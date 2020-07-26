Bağdat'ta askeri üste patlama

Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu Bağdat-Hille yolu üzerindeki Sakar Askeri Üssü'nde iki ayrı patlama meydana geldi.

İHA - Anadolu Ajansı 26.07.2020 - 20:10

Bağdat'ta askeri üste patlama

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Haşdi Şabi ve polis güçlerinin bulunduğu askeri üste iki patlama meydana geldi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat-Hille yolu üzerindeki Sakar Askeri Üssü'nde iki ayrı patlama meydana geldi." denildi.

Bağdat'ın güneybatısındaki askeri üssün çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Irak Savunma Bakanlığı, patlamanın Haşdi Şabi güçlerine ait cephanelikte meydana geldiğini duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada “Bağdat’taki patlama Haşdi Şabi ve polis güçlerine ait cephanelikte meydana geldi” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, patlamaya kötü depolama ve aşırı hava sıcaklığının neden olduğunu duyurdu.

Olay yerine sevk edilen Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı ekipler, patlama sonucu meydana gelen yangını söndürmek için çalışmalarına devam ederken olayda ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmediği aktarıldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...