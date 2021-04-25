Bağdat’ta hastanede yangın: 20'ye yakın Covid-19 hastası öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip Corona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 20’ye yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı 25.04.2021 - 02:29

Bağdat’ta hastanede yangın: 20'ye yakın Covid-19 hastası öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Covid-19’a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 20’ye yakın hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı bildirildi.

Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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