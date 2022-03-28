    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Bağdat'ta Şiiler KDP binasını ateşe verdi

Irak'ta sosyal medya paylaşımı Barzani'nin parti binasının ateşe verilmesiyle sonuçlandı. KDP'li olduğu iddia edilen bir kişi Şii mercileri eleştirdi. Şii milisler ise Bağdat'taki KDP binasını ateşe verdi. Partiden paylaşımı yapan kişinin KDP üyesi olmadığı açıklaması geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 11:55

Bağdat'ta Şiiler KDP binasını ateşe verdi

İlişkili Haberler

Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı

Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı

’ın başkenti Bağdat’ta bir grup Şii milis yanlısı, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasında yangın çıkardı.

KDP’li olduğu iddia eddilen "Nayif Kurdistani" isimli bir kişi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Şii dini mercileri eleştiren paylaşım yaptı.

Söz konusu kişi tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı silerek, Iraklı Şii dini merci Ali es-Sistani’den özür diledi.

Irak yerel basınında çıkan haberlere göre, bir grup KDP Bağdat Bürosu’nu basarak ateşe verdi. Bu kişilerin Şii milis güçlere bağlı oldukları ifade ediliyor.

KDP’den yapılan açıklamada ise paylaşım yapan kişinin partili olmadığı aktarıldı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...