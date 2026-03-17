Bağdat'ta üst üste patlamalar

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta Körfez ülkeleri de hedef olmaya devam ediyor.

Bağdat’ın Cadiriye bölgesinde Haşdi Şabi’nin karargâh olarak kullandığı bir eve iki hava saldırısı düzenlendi. Güvenlik kaynaklarına göre en az iki kişi öldü.

ABD Büyükelçiliği'ne de yönelik iki Katyuşa roketi atıldığı belirtildi. Roketler, savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Büyükelçiliğin yakınındaki Yeşil Bölge'de bir otelin üst katı dron ile hedef alındı. Otelin çatısından duman yükseldi.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında da şiddetli patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı bir alışveriş merkezinin yakındaki yerleşim yerine düştü. O sırada, alışveriş merkezinin kalabalık olduğu ifade edildi ancak ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi gelmedi.