Bağdat'ta yeni saldırı: ABD üssünde yangın çıktı

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 21'inci gün geride kaldı. İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları sürerken, İran yanlısı gruplar da özellikle Irak'ta ABD'nin tesislerini hedef alıyor.

Son olarak İran yanlısı Kataib Hizbullah'ın dün ilan ettiği 5 günlük ateşkese rağmen başkent Bağdat'taki ABD askeri üssüne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda yer alan Victoria askeri üssünde saldırının ardından yangın çıktı.

Üste çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yer alırken Irak makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak güvenlik kaynakları, havalimanında bulunan Diplomatik Destek Merkezi'ne doğru yaklaşan 2 İHA'nın tespit edildiğini ve hava savunma unsurlarının tehdidi engellemek için devreye girdiğini açıkladı. İHA'ların müdahale sonucunda düşürüldüğü, henüz can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmadığı bildirildi.

SALDIRIYI MİLİS GÜCÜ ÜSLENDİ

Öte yandan İran’a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ashab el-Kehif, saldırıyı üstlendi.

Örgütten yapılan açıklamada, "Amerikan işgaline ait Victoria üssünün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla hedef alındığını üstleniyoruz." denildi. Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırıların giderek artan bir tempoyla devam edeceği belirtilen açıklamada, sivillere, ABD güçlerinin ve "işbirlikçilerinin" bulunduğu yerlerden uzak durma çağrısı yapıldı.