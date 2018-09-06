Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın ortasında yer alan Yeşil Bölge'ye 3 füzeli saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, saldırıda herhangi bir yerin hasar görmediği, can kaybı olmadığı belirtildi.
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Anadolu AjansıDünya
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ın ortasında yer alan Yeşil Bölge'ye 3 füzeli saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.