Bağdat'taki Amerikan üssüne roketli saldırı

Ortadoğu'da gerilim tımanarak devam ederken Irak'tan yeni bir saldırı haberi geldi.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda, ABD askerlerinin bulunduğu bir üsse üç roket atıldığı bildirildi. Sakdırıda can kaybı yaşanmadı.

Bir güvenlik kaynağı AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bağdat Havaalanı'ndaki Zafer Üssü üç roketle hedef alındı, bunlardan ikisi üssün özel savunma sistemleri tarafından vuruldu, üçüncüsü ise Terörle Mücadele Servis Komutanlığı karargahının yakınına düştü” dedi.



İkinci bir güvenlik kaynağı da haberi doğrulayarak herhangi bir can kaybı olmadığını ve roketlerin hava trafiğini etkilemediğini kaydetti.



Saldırı, Gazze'deki savaş ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ile kara harekâtının bölgesel bir çatışmaya dönüşme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti.



Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana silahlı gruplar, Washington'un İsrail'e verdiği askeri destek nedeniyle, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üsleri hedef alıyor.



Washington, her iki ülkedeki grup karargahlarına defalarca hava saldırısı düzenleyerek karşılık verdi.



IRAK'TA 2 BİN 500 AMERİKAN ASKERİ VAR

ABD'nin 2014 yılında terör örgütü DAEŞ ile savaşmak üzere kurduğu koalisyonun bir parçası olarak Irak'ta yaklaşık 2 bin 500, Suriye'de ise yaklaşık 900 askeri bulunuyor. Koalisyonda aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu diğer ülkelerin güçleri de yer alıyor.



İran'a bağlı silahlı Iraklı gruplar, bu birliklerin geri çekilmesini talep etti.



Washington ve Bağdat, cuma günü uluslararası koalisyonun Irak'ta on yıldır sürdürdüğü askeri misyonu bir yıl içinde sona erdireceğini açıkladı.



Ancak ABD'li yetkililer Irak'ta kaç ABD askerinin kalacağını söylemedi.



Son aylarda saldırıların azalmasının ardından ağustos ayında Irak'ın batısındaki Ayn el-Esad üssüne roket atılmış ve yedi Amerikalı yaralanmıştı.



Eylül ayında ise Washington, Bağdat'taki ABD diplomatik kompleksinin Irak'ta faaliyet gösteren İran'a bağlı milisler tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.