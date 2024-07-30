Bağımsızlık Bildirgesi'nde kadın ismi! ABD'nin bir kurucu annesi mi var?

O dönemde kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyordu, oy kullanma hakları yoktu ve yayıncılık sektöründe görev almaları yasaktı. Goddard, Bağımsızlık Bildirgesi'ni basmak üzere görevlendirilen kardeşinin gazetesinde çalışıyordu ve matbaaya verdiği her kopyaya kendi adını yazdırıyordu. Belgenin alt kısmındaki Goddard imzası yalnızca onun çalıştığı şehri değil aynı zamanda tam adını da belirtiyor: "Maryland'deki Baltimore: Mary Katharine Goddard tarafından basılmıştır."

AMERİKALILARIN KURUCU ANNESİ

Adı tarihe kazınmış olsa da, pek çok kişi onun hikayesini yeni öğreniyor ve ona "Kurucu Annemiz" diyor.



1738'de Connecticut'ta doğan Goddard, kardeşi William'ın gazetesi için Maryland Journal ve Baltimore Advertiser'ı basmaya başladı.



Kadınların bu tür mesleklerde çalışması yasak olduğu için "MK Goddard" ismini kullandı.



Goddard, posta dünyasındaki gelenek engellerini bir kez daha yıkarak, bir postanenin ilk posta müdürlerinden biri oldu.



Zamanının öncülerinden biriyken, William'ın onu gazeteden kovmasıyla talihsizlik yaşandı. Nedeni bilinmiyor ancak raporlara göre ikili bir daha hiç konuşmadı.