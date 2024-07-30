Bağımsızlık Bildirgesi'nde kadın ismi! ABD'nin bir kurucu annesi mi var?

Bağımsızlık Bildirgesi'nde bir kadının isminin yer aldığı ortaya çıktı. Amerikalıların "Kurucu Anne" olarak tanımladığı Katherine Goddard isimli kadın, bildirgenin basımında çalışan bir devlet memuru. Bildirge, kendisini ABD'deki ilk kadın devlet çalışanı olarak belgelerken Goddard 56 erkeğin imzasının altındaki tek kadın olarak tarihe geçti.

Bağımsızlık Bildirgesi'nde kadın ismi! ABD'nin bir kurucu annesi mi var?

Amerikalılar Bağımsızlık Bildirgesi'ni 56 erkeğin imzaladığını biliyor; ancak son zamanlarda belgelerde bir kadının da adının yer aldığı ortaya çıktı.

Sayfanın en altında "Katherine Goddard" ismi dikkat çekiyor.

Bağımsızlık Bildirgesi'nde kadın ismi! ABD'nin bir kurucu annesi mi var? - 1

YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE BİR KADIN

Goddard, belgeyi imzalayanlardan biri değildi ancak 1777 yılında Bağımsızlık Bildirgesi kendisini 'deki ilk kadın devlet çalışanı olarak belgeledi.

O dönemde kadınlar ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyordu, oy kullanma hakları yoktu ve yayıncılık sektöründe görev almaları yasaktı.

Goddard, Bağımsızlık Bildirgesi'ni basmak üzere görevlendirilen kardeşinin gazetesinde çalışıyordu ve matbaaya verdiği her kopyaya kendi adını yazdırıyordu.

Belgenin alt kısmındaki Goddard imzası yalnızca onun çalıştığı şehri değil aynı zamanda tam adını da belirtiyor: "Maryland'deki Baltimore: Mary Katharine Goddard tarafından basılmıştır."

Bağımsızlık Bildirgesi'nde kadın ismi! ABD'nin bir kurucu annesi mi var? - 2

AMERİKALILARIN KURUCU ANNESİ

Adı tarihe kazınmış olsa da, pek çok kişi onun hikayesini yeni öğreniyor ve ona "Kurucu Annemiz" diyor.

1738'de Connecticut'ta doğan Goddard, kardeşi William'ın gazetesi için Maryland Journal ve Baltimore Advertiser'ı basmaya başladı.

Kadınların bu tür mesleklerde çalışması yasak olduğu için "MK Goddard" ismini kullandı.

Goddard, posta dünyasındaki gelenek engellerini bir kez daha yıkarak, bir postanenin ilk posta müdürlerinden biri oldu.

Zamanının öncülerinden biriyken, William'ın onu gazeteden kovmasıyla talihsizlik yaşandı. Nedeni bilinmiyor ancak raporlara göre ikili bir daha hiç konuşmadı.

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