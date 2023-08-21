Bahçeli'nin körüklü çizmeli mesajı Yunan basınında büyük yankı buldu

Söke Çizmesi'nin kökeni, mübadele sonrası Girit'ten Söke'ye yerleşen Hüseyin Rıfat Oral'ın (Sağır Usta) çizme zanaatini Söke'ye taşımasıyla başlıyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerel arazi sahipleri, at binmeyi kolaylaştıran, rahat ve doğal yapısı ile yaz-kış giyilebilir olması, ayakta duruşuyla özgüven kazandırması gibi özelliklerinden dolayı Söke Körüklü Çizmesi'ni tercih ediyorlar.

Sağır Usta'nın Söke'deki çizme üretimi büyük ilgi görmüş, hatta Ankara Süvari Alayı'na çizme tedarik etmiştir. Ayrıca, kurtuluş mücadelesine destek veren efeler bu çizmeleri kullanmaya başlamıştır.

