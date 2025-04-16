Bahçeye oynamaya çıkmıştı: 6 saat sonra ölü bulundu
ABD'nin Mississippi eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Gracelynn Vick, evinin bahçesine oynamak için çıktıktan 6 saat sonra ölü bulundu.
Emniyet görevlilerinin yaptığı açıklamaya göre, Gracelynn Vick 13 Nisan Pazar günü öğle saatlerinde evinin bahçesinde oynamak üzere dışarı çıktı. Ancak kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları saatlerce sürdü. Yetkililer, aynı gün saat 18.00 civarında küçük kızın evine yakın bir noktada ölü bulunduğunu açıkladı.
KİMSE TUTUKLANMADI
Soruşturma devam ederken, yetkililer olayla ilgili şu anda kimsenin tutuklanmadığını ve bir suç unsuru olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Otopsi sonuçlarına dair de henüz bir açıklama yapılmadı.
PEŞ PEŞE GELEN ÖLÜMLER
Gracelyn'in 13 yaşındaki kız kardeşi Victoria'nın 1 yıl önce talihsiz bir kazada hayatını kaybettiği, abisi Larry Hart'ın ise 2021 yılında hastalık nedeniyle yaşama veda ettiği belirtildi.
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