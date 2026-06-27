Bahreyn, İran'ın İHA saldırılarını kınadı

Bahreyn resmi haber ajansının aktardığına göre, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı bugün erken saatlerde krallığı hedef alan "çok sayıda İran İHA'sının" egemenliğin açık bir ihlali olduğunu ve vatandaşlar ile sakinlerin güvenliğini tehdit ettiğini belirten bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Tahran yönetimi barış çabalarını baltalamak ve bölgesel güvenliği istikrarsızlaştırma politikası izlemekle suçlandı.

Manama yönetimi, söz konusu saldırının İran'ın askeri operasyonları kalıcı olarak durdurmayı ve bölge ülkelerinin egemenliğine saygı duymayı taahhüt ettiği haziran ayındaki İslamabad mutabakatını ihlal ettiğini kaydetti.

Bakanlık, uluslararası hukuk çerçevesinde egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için tam hakkını saklı tuttuğunu ifade ederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) kararlarının uygulanmasını sağlamaya ve "saldırganı" sorumlu tutmaya çağırdı.

Bu gelişmeden kısa süre önce ABD askeri yetkilileri, Singapur bayraklı M/V Ever Lovely adlı konteyner gemisine Hürmüz Boğazı'nda düzenlenen İran İHA saldırısına yanıt olarak, İran'ın güneyindeki füze, İHA ve radar mevzilerini vurduğunu açıklamıştı .

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az dört adet tek yönlü taarruz İHA'sı fırlattığını belirterek bunu ateşkes anlaşmasının "aptalca bir ihlali" olarak nitelendirdi.

İran ise daha önce yaptığı açıklamada, hedeflerin yerini belirtmeksizin bölgedeki ABD güçleriyle bağlantılı noktalara saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD'nin "taahhüt ihlallerine" misilleme olarak bölgedeki ABD askeri mevzilerini hedef aldığını bildirerek, yeni bir saldırganlığın daha geniş bir yanıt doğuracağı uyarısında bulundu.

Gelişmeler, Washington ile Tahran arasında imzalanan mutabakat zaptının geleceğine dair şüpheleri derinleştirirken, Tahran'daki muhafazakar çevreler anlaşmayı hedef almaya başladı.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ise cumartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin tanımlanamayan bir cisim tarafından vurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, geminin köprü üstünde hasar oluştuğu ancak tüm mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir çevre kirliliğinin bildirilmediğini aktarıldı.

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD-İran mutabakat zaptının ihlal edilmesine karşı "hızlı ve ezici" bir yanıt verileceğini yazdı.

Rızai, ABD'nin bölgedeki vekil gücünü destekleyerek mutabakatın birinci maddesini, Hürmüz Boğazı'ndaki kışkırtmalarla ise beşinci maddesini ihlal ettiğini belirtti.

Tahran'da yayınlanan muhafazakar Kayhan gazetesi ise bugünkü başyazısında Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki askeri tesislere yönelik "terör saldırısına" kamuoyu önünde yanıt vermedikleri gerekçesiyle eleştirdi.

Gazete, mutabakatın askıya alınması ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması çağrısında bulundu.

Öte yandan İranlı milletvekili Alaeddin Boroujerdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, mutabakat kapsamında serbest bırakılan İran fonlarının ABD tarım ürünleri satın almak için kullanılması yönündeki önerisini reddetti.

Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Boroujerdi, bu fikri "gerçek dışı" ve Trump'ın bir "yanılsaması" olarak nitelendirerek, İran'ın gıda ithalatında ABD'ye güvenemeyeceğini ve hükümetin bu teklifi kabul etmemesi gerektiğini ifade etti.