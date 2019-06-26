İlişkili Haberler

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili Doğu Akdeniz'deki sondaj krizini ele aldı.

Bakan Akar, "Sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümü ile provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılması gerekli" ifadelerini kullandı.