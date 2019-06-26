NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili Doğu Akdeniz'deki sondaj krizini ele aldı.
Bakan Akar, "Sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümü ile provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılması gerekli" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştü
ntv.com.trDünya
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Yunan mevkidaşı Apostolakis ile görüştü. Gündemde Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi vardı. Akar, "Sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümü ile provokatif açıklama ve davranışlardan kaçınılması gerekli" dedi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili Doğu Akdeniz'deki sondaj krizini ele aldı.