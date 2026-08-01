Bakan Bayraktar duyurdu. Türkiye ve Irak'tan petrol hattında yeni anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bayraktar, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

GÜNLÜK 750 BİN VARİLLİK KAPASİTE

Bayraktar, yaklaşık yarım asırdır iki ülke arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu süreçte, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan geçiş düzenlemesinin hayata geçirildiğini ifade edildi.

Bakan Bayraktar, hattın Irak petrolünün Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştırılmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

“ENERJİ ORTAKLIĞINDA YENİ DÖNEMİN KAPISINI ARALAYACAK”

Bayraktar, küresel petrol piyasalarındaki gelişmelerin de gösterdiği üzere söz konusu hattın bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Açıklamasında hedeflerinin altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirmek olduğunu belirten Bayraktar, “Hedefimiz Irak’ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir.” ifadelerini kullandı.

“17 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNİ ÇOK DAHA YUKARIYA GÖTÜRECEĞİZ”

Bakan Bayraktar, “Tarihi haftayı tarihi bir anlaşma ile tamamlıyoruz” derken “Pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfada iki ülkenin başta enerji alanı petrol, doğal gaz, elektrik olmak üzere diğer alanlarını da geliştireceğiz ve 17 milyar dolarlık ticaret hacmini de çok daha yukarı bir noktaya götüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

TARİHİ ANLAŞMA

Bakan Bayraktar, 9 Temmuz’da Bağdat’ta ITP gündemiyle Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü.

Ardından 28 Temmuz’da Irak Başbakanı Zeydi, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı ez-Zeydi’nin görüşmesinde de ITP önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Irak Başbakanının Ankara’da olduğu gün, tarihi bir anlaşma da imzalandı. Türkiye Petrolleri, BP’nin Kerkük merkezli şirketine yüzde 15 oranında ortak oldu.

Proje, Irak’ın en önemli hidrokarbon üretim bölgelerinden biri olan Kerkük’teki Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor.