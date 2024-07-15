Bakan Bolat, İtalya’da düzenlenecek G7 Ticaret Bakanları toplantısına katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya’nın Villa San Giovanni kasabasında gerçekleştirilecek 'G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere 16 Temmuz’da İtalya’ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantı, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, arz sıkıntıları ve enflasyonist baskıların etkilerinin son yıllarda giderek artan şekilde yaşandığı küresel konjonktürde ticaret diplomasisinin zirvesini bir araya getirecek. 'Küresel Tedarik Zincirlerinin Dayanıklılığı' temasıyla düzenlenecek toplantıda, dünya ticaretinde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm yollarının, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesine yönelik iş birlikleri, çok taraflı ticaret sistemi reformu, küresel ticarette haksız rekabet uygulamaları ve risklerin ele alınacağı belirtildi.

Toplantıya, G7 ülkelerinden ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Avrupa Birliği ile davetli olarak Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Yeni Zelanda, Arjantin, Brezilya, Güney Kore ve Vietnam'ın ticaret bakanları, üst düzey hükümet görevlileri, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD genel direktörleri ile G7 ülkeleri iş dünyası çatı kuruluşu olan B7 temsilcilerinin katılmasının beklendiği öngörülüyor.

İKİLİ TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER ELE ALINACAK



Bakan Bolat'ın, toplantının yanı sıra İtalya, Birleşik Krallık, Japonya ve Kanada başta olmak üzere katılımcı ülkelerden muhatapları ve uluslararası örgüt yöneticileriyle ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ile çok taraflı ticaret sisteminin gündemindeki konular hakkında görüşmeler gerçekleştirmesi beklendiği kaydedildi.



Küresel ekonominin yaklaşık yüzde 50'sini temsil eden G7 ekonomileri, Türkiye'nin de en önemli ticaret ortakları arasında bulunuyor. Bu sene, 13-15 Haziran'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'ne, ev sahibi İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağlamıştı. Dünyanın sanayileşmiş yedi büyük ekonomisini bir araya getiren G7 forumu, 1973'ten bu yana dünya ekonomisinin gündemindeki konulara yön veren en önemli uluslararası istişare platformları arasında yer alıyor.