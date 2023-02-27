Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İsveç ve Finlandiya ile yeni toplantının tarihi belli oldu

İki toplantı yapıldı, üçüncü toplantıyı Kur'an yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzenlecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler."

Bakanı Çavuşoğlu, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO tekliflerinin ayrı ayrı değerlendirilebileceğini, çünkü Türkiye'nin Finlandiya'nın sürecine daha olumlu yaklaştığını söyledi.



FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI: İSVEÇ İLE BİRLİKTE NATO'YA GİRMEK İSTİYORUZ

Diğer taraftan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Norveç Başbakanı Gahr Store ile İsveç'in Harpsund kentinde geçtiğimiz gün bir araya geldi. Liderler görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi.



Sauli Niinistö, "Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci İsveç ile beraber devam ediyor. İsveç ile birlikte el ele NATO'ya girmek istiyoruz. Ama bu konuda bir şey yapamıyoruz, onay Türkiye'nin elinde, Türkiye şu an ne düşünüyor bilemiyorum." ifadelerini kullandı.



İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "İskandinavya bölgesinin kendine has koşulları var. Aramızdaki işbirliği NATO'ya derinlik kazandıracak. İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olunca, bölgemiz NATO'nun en kuzeyi olacak. Türkiye ile de NATO üyeliği görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

