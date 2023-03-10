Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Grandi ile yaptıkları görüşmenin gündeminin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve etkileri olduğunu ifade etti.

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