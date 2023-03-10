Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Grandi ile yaptıkları görüşmenin gündeminin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve etkileri olduğunu ifade etti.

