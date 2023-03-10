Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Grandi ile yaptıkları görüşmenin gündeminin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ve etkileri olduğunu ifade etti.
#BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’yi kabul ettik. Gündemimiz, ülkemizde meydana gelen #asrınfelaketi ve etkileriydi. #deprem— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2023
Hosted @FilippoGrandi, UN High Comissioner for @Refugees. Disaster of the century was the main issue on our agenda. #earthquake 🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/vteGDbqcCf