Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'yi kabul etti

#BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’yi kabul ettik. Gündemimiz, ülkemizde meydana gelen #asrınfelaketi ve etkileriydi. #deprem



Hosted @FilippoGrandi, UN High Comissioner for @Refugees. Disaster of the century was the main issue on our agenda. #earthquake 🇹🇷🇺🇳 pic.twitter.com/vteGDbqcCf