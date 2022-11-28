Bakan Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşları ile yarın üçlü formatta görüşecek

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin, iki ülkenin dışişleri bakanları ile yarın Bükreş'te üçlü formatta görüşeceğini açıkladı. Bununla birlikte Çavuşoğlu, gelecek aylarda Mısır'a büyükelçi ataması yapılabileeğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşları ile yarın üçlü formatta görüşecek

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya Dışişleri bakanları ile yarın Romanya'nın başkenti Bükreş’te üçlü formatta bir araya geleceklerini duyurdu.

Çavuşoğlu, "Süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var. Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var. Daha fazla adım atması gereken ülke İsveç" dedi.

Bununla birlikte Çavuşoğlu, önümüzdeki aylarda Mısır ile karşılıklı büyükelçi ataması olabiliceğini söyledi. 

Suriye meselesine ilişkin de bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Amacımız Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak ve  anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak" diye konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşları ile yarın üçlü formatta görüşecek - 1 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vereceğini söyledi.

STOLTENBERG: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA SALDIRIYA KARŞILIK VERİRİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vereceğini bildirdi.

Stoltenberg, 29-30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken iki ülkenin başvurusu sonrası imzalanan katılım protokollerinin Macaristan ve Türkiye dışında 28 üye ülkenin meclislerinde onaylandığını hatırlattı.

Kalan iki ülkenin de onaylayacağına inandığını belirten Jens Stoltenberg, bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi için çağrıda bulundu.

Stoltenberg, bu ay başında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü konuların arasında bunun da bulunduğunu ifade ederek İsveç ve Finlandiya'nın, haziranda Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini söyledi.

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