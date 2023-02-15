Bakan Çavuşoğlu: Yabancı arama- kurtarma ekipleriyle ilgili iddialar doğru değil

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bakanlıkta bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Konakoviç, bakanlıktaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "Dost ve kardeş Bosna Hersek'in ülkemizle dayanışmasını göstermek için bu ziyareti gerçekleştiriyorlar. Bosna Hersek'in 234 kişilik 13 arama- kurtarma ekibi depremin hemen ardından Türkiye'ye geldi, 26 kişiyi enkazdan kurtardılar. Çadır gönderdiler, nakdi yardım taahhüdünde bulundular. Zor günlerden geçiyoruz; ama dayanışma milletimize güç veriyor, var olsunlar. Bosna Hersek ile tarihi ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek için birlikte çalışıyoruz. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel konuları da değerlendirme fırsatı bulduk. Kardeşim Konakoviç, görüşmemizden sonra Hatay'a geçecek, orada bulunan Bosna Hersek arama- kurtarma ekibi ile de bir araya gelecek." dedi.



KONAKOVİÇ: EKİPLERİMİZ HİÇ DÜŞÜNMEDEN TÜRKİYE'YE GELDİ



Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakoviç ise Türkiye'ye 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, "Türkiye'ye devletinin ve halkının arkasında ne kadar güçlü durduğumuzu belirtmek isterim. Bosna Hersek'te her krizde ilk gelen Türkiye oldu, müteşekkiriz. Bosna Hersek belki de arama- kurtarma ekibini en çok gönderen ülke olması konusunda gurur duyuyoruz, güçlü ekonomisi olan bir ülke değiliz; ama duygularımızı, Türk halkı ile birlikte olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Hatay'a gideceğim, keşke Kahramanmaraş'a da gidebilsem; ama oraya gitmek çok zor. Oradaki kurtarma ekipleri hiç düşünmeden koşarak buraya geldiler. Hiç olmazsa bazı kişileri kurtarabildiler. Biz de kendi kapasitemiz kapsamında her türlü yardımı yapmak istiyoruz. Bir sonraki dönemde biz ne yapabiliriz, diye konuştuk. Kapasitemiz ile maksimum olarak bütün süreçlerde yer alacağız. Deprem bölgesine destek vermek istiyoruz. Savaş tecrübelerimiz halen yaşıyor, o insanlar da yardımcı olmak istiyorlar. Bosna Hersek'te de siyasi partiler arasında farklı düşünceler vardır ama bu konuda herkes aynı düşünüyor; biz Türkiye'ye yardım etmek istiyoruz, bu konuda herkes hemfikir." diye konuştu.



ÇAVUŞOĞLU: KATAR'DAN KONTEYNERLER İSKENDERUN LİMANI'NA GELECEK



Ortak açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun büyük bir destek ve dayanışma gösterdiğini söylüyoruz. Yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 100, sahadaki ülke sayısı 76, personel 7 bin 606. Ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. Görevini tamamlayıp dönenler de var. Bazı ekipler arama- kurtarma faaliyeti bitince başka bölgede devam etmek istediğini söylüyor, bazıları da bitirdikten sonra ülkelerine dönüyor. 12 ülke arama- kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndü. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yayılıyor, özellikle sosyal medyada. Bazıları için 'Eşya alındı' diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. 'Anlaşmazlıklar yaşandı' dendi, kendileri de yalanladılar, bazı arama- kurtarma ekipleri ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Maalesef bunları yapanların önemli bir kısmı kendi medyamız, sosyal medya kullanıcılarımız. Buradaki amaçları nedir anlayamıyorum; ama bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler ve yardım ediyorlar. Gelmesi planlanan 51 bin çadır var, 105 bin çadırı da biz satın alıyoruz. Katar'dan konteynerler de yola çıkmaya başladı, gemi ile doğrudan İskenderun Limanı'na gelecek.” dedi.