Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'teki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Gerek İran gerek Rusya nezdinde temasımızı sürdürüyoruz. Askerlerimiz arasında istihbaratımız arasında bu konuda görüşmeler sürüyor. Nasıl engellenir. Bundan sonra buralarda nasıl adımlar atılır. Terör örgütlerine karşı birlikte neler yapılırı konuşuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, "Her zaman söylediğimiz bir şey var. İdlib'de ateşkesin bozulması Suriye için bölge için felaket olur. insani bakımdan bir felaket olur. idlib bölgesi, Astana ile belirlenen çatışmasızlık bölgelerinden son kalanıdır. 3 buçuk milyon insan burada yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu Tahran'da Ruhani ve Putin'le görüşecek. Ama biz zirve öncesi temasları sürdüyoruz ki buradan olumlu sonuç çıksın." dedi.

