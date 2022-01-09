Bakan Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz" açıklamasını yaptı.
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Haberler 09.01.2022 - 11:45| Son Güncelleme : 09.01.2022 - 12:15
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