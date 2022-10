Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Ege'deki mültecilere kötü davranması tepki gösteren Çavuşoğlu, "Türkiye gerçekleştirmiş gibi göstermek için koordinatların değiştirildiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın uluslararası hukuk bakımından suçu arttıkça, Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor. Frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri de Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor" diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



"Göçmenleri Türkiye itmiş gibi gibi göstermek için koordinatları değiştirildiği ortaya çıktı.

Çavuşoğlu, "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor” dedi.

Gerçekler ortada ve biz bunları ortaya çıkaracağız. Botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasında ölüme terk edilmesi, sınırda donarak ölenleri gördük. İnsanları çırılçıplak öldürdüler. Çünkü Yunanistan üstündeki her şeye el koyuyor ki bir daha gelmesin. Uuslararası hukuk bakımından suçu arttıkça Türkiye’ye suç atmaya yelteniyor.



Frontex suç ortaklığı yapıyor. AB ülkeleri Yunanistan'ın her dediğini kabul ediyor.



Yunanistan'ı cesaretlendiren Avrupa'dır.



"AZERBAYCAN-ERMENİSTAN MESELESİNDE PROVOKASYONDAN UZAK DURULMALI"



Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki her olumlu adım bizim ilişkilerimize de olumlu yansıyor. Bizim de Ermenistan ile bir normalleşme sürecimiz var malum. Provokasyondan uzak durmalı. Yapılan protokollere sadık kalmalılar. Ermenistan'ın da buna ihtiyacı var. Hepimizin çok ihtiyacı var."