Bakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Ankara'da bir araya geldi.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Fidan ile Kallas arasındaki görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkilerinin gözden geçirilerek ilerleme sağlanacak alanların belirlenmesi öngörülüyor.



Görüşmelerde, Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze ve Filistin'deki durum, Suriye'nin istikrarı ve ihyası başta olmak üzere Türkiye ve AB'yi doğrudan etkileyen kritik önemdeki bölgesel gelişmeler ve atılabilecek ortak adımlar ile işbirliği konularının değerlendirilmesi de planlanıyor.



Bakan Fidan'ın, Kallas ile görüşmesinde, Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik hedefi olduğunu ve katılım sürecinin canlandırılması beklentisini vurgulaması ve bu kapsamda, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının düzenlenmesinin önemli adımlar teşkil edeceğini aktarması bekleniyor.



Ayrıca Fidan'ın, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine vakit kaybedilmeden başlanması gerektiğini belirtmesi ve göç işbirliğinin, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki yeni gerçeklere göre yenilenmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin sonuçlandırılması ve bu süreçte kolaylaştırıcı önlemler alınması yönündeki beklentileri dile getirmesi öngörülüyor.