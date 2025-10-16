Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Gazze’deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.



Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan Niyet Beyanı’nın uygulanmasına ilişkin konuların da değerlendirdiği bildirildi.



Görüşmede ayrıca, Suriye’deki gelişmeler, İran’ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.