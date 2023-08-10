Bakan Fidan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Birader ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşıma göre, Fidan, Birader ile Ankara'da görüştü.
Paylaşımda, baş başa ve heyetler arası görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, #Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Abdul Ghani Baradar ile #Ankara'da görüştü. pic.twitter.com/QSnB4iBDo8— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 10, 2023
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