Bakan Fidan Asya-Pasifik turunda. Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın Asya-Pasifik turu devam ediyo.

son olarak Güney Kore 'de Bakan Fidan ve Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun'un ikili temaslarının ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Dışişleri Bakanı'nın Kore ziyaretinde, Altay Tankı projesindeki işbirliğinden hareketle, savunma sanayi alanındaki ortaklık potansiyelini değerlendirecek. Görüşmelerde, insansız hava aracı sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinilecek.

Nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında ortaklık ile yatırım imkanlarını ele alacak olan Bakan Fidan, yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, biyoteknoloji, batarya sistemleri ve ulaştırma altyapısıyla alakalı olası girişimleri masaya yatıracak.

Fidan'ın ziyareti kapsamında, Kore Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunması da planlanıyor.