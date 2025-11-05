Bakan Fidan: Avrupa Birliği Türkiyesiz olmaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

Bakan Fidan, mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere değindi.

“Türkiye'nin SAFE mekanizması başta olmak üzere AB'nin güvenlik mekanizmasına dahil edilmesi iyi bir gelişmedir" diyen Fidan, "AB'nin ülkemizle ilişkilerini uzun vadeli ve gerçekçi ele alması gerekmekte. Gümrük ve vize serbestisi için diyalog her iki tarafın menfaatinedir. Schengen için atılan adımlar memnun edicidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ: “AVRUPA'NIN BEYANLARI BİR BAŞLANGIÇ”

Fidan, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda sorulan sorulara ise şu yanıtı verdi: “Almanya Şansölyesi Merz, Türkiye'deki basın toplantısında Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili kıymetli bir açıklama yaptı. Avrupalı devletlerin irade beyanları, önü tıkalı bulunan konuları aşmak için başlangıç teşkil etmekte.” Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefinin sürdüğünü belirten Fidan “Avrupa Birliği Türkiye olmadan eksik kalır” dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen de Finlandiya'nın en başından beri Türkiye'nin gelecekteki AB üyeliğine olumlu olarak yaklaştığını vurguladı.

"GAZZE ATEŞKESİNDE SONRAKİ AŞAMAYI BEKLİYORUZ"

Bakan Fidan, konuşmasında Gazze'deki son duruma da değindi. “Ateşkesin ilanından bu yana İsrail saldırılarında 250 Filistinli hayatını kaybetti" diyen Fidan, şu ifadeleri kullandı: “Ateşkesin devam etmesini, sonraki aşamaya geçilmesini bekliyoruz. Türkiye elinden geleni yapıyor. BM'de devam eden çalışmalar var. İnsani yardımların girişi yetersiz, bu konuda da çeşitli şikayetler var. Onları da nasıl daha etkin hale getirebileceğimiz konusunda çalışmalarımız devam ediyor.”