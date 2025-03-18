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Bakan Fidan, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) ziyaret etti. Bakan Fidan burada yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Fidan, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün İsviçre’nin Cenevre kentinde Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katıldı.

Bakan Fidan, Cenevre ziyaretinin ilk gününde Nükleer Araştırma Merkezi’ni (CERN) ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Fidan, merkezde çeşitli projelerde görev yapan Türk bilim insanları ve mühendislerle de bir araya geldi.

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