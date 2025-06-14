Bakan Fidan, Azerbaycan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.
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