Bakan Fidan, Azerbaycan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmeleri yaptı.

Bakan Fidan, Azerbaycan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.

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