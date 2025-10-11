Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile Gazze anlaşmasını görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki durum ve Gazze anlaşması ile ilgili konular görüşüldü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Ortadoğu'daki durum ve 'deki ateşkes anlaşması ile ilgili konular ele alındı.

Türkiye'nin söz konusu önemli anlaşmadaki başarılı arabuluculuk çabalarının Azerbaycan tarafından takdirle karşılandığı belirtildi.

Bakanlar ayrıca, karşılıklı ilgi duyulan ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

