Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "bölgesel kalıcı barış" için çıktığı Körfez ülkeleri turu kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.

Bakan Fidan, temasları kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.



RİYAD VE KATAR ZİYARETLERİ



Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarda bulunan Bakan Fidan, dün Katar'a ziyarette bulunmuştu. Bakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani ile ortak bir açıklama yapmıştı.