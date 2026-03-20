Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
20.03.2026 20:33
Son Güncelleme: 20.03.2026 20:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez ülkeleri turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "bölgesel kalıcı barış" için çıktığı Körfez ülkeleri turu kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, Katar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi.
RİYAD VE KATAR ZİYARETLERİ
Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da temaslarda bulunan Bakan Fidan, dün Katar'a ziyarette bulunmuştu. Bakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani ile ortak bir açıklama yapmıştı.