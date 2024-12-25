Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.



Bakan Fidan, Nahyan ile görüşmesinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile de bir araya geldi.



Görüşmede, bölgede istikrarın tesisine yönelik çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldığı kaydedildi.



Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki ortak tutumun teyit edildiği görüşmede, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi için atılabilecek adımlar da ele alındı.

