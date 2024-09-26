Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği New York'ta temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.



Bakan Fidan'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüğü bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile bildirildi.