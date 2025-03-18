Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsviçre’nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen genişletilmiş formatlı Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı çerçevesinde temaslarını sürdürüyor.
Bakan Fidan, ziyaretinin ikinci gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsviçre
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
- Birleşmiş Milletler