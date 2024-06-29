Bakan Fidan: Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'da Arnavut mevkidaşı Igli Hasani ile bir araya geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fidan ve Hasani'nin Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.



Bakanlık, Fidan'ın ziyaret kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacağını ekledi.



Fidan, Dubrovnik’te Hırvat mevkidaşı Gordan Grliç Radman ve Bosna-Hersekli mevkidaşı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, “Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıdığına inanıyoruz” diyen Fidan, “3 ülke arasındaki bağların geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğimizin daha da ileriye götürülmesi amacıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bosna ve Hırvatistan arasındaki yakın ilişkilerin Bosna Hersek ve bölgenin geri kalanında kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıdığına inanıyoruz" diye ekledi.

"TUTUMUMUZ SON DERECE İYİ BİLİNMEKTEDİR"

Bosna’daki son siyasi gelişmelerin yanı sıra bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını ümit ettikleri somut projeler de dahil olmak üzere birçok farklı konuyu ele aldıklarını söyleyen Bakan Fidan, şöyle konuştu: "Bizim tutumumuz Bosna’da ve bölgedeki tüm taraflarca son derece iyi bilinmektedir. Bir kez daha Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bilinirliğine sarsılmaz desteğimizi teyit etmek isterim."

Bosna’da devam eden bölücü söylem ve eylemlerden duydukları endişeyi de bu toplantıda dile getirdiğini ifade eden Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"İlerleyebilmemiz için uzlaşı ortamının yaratılmasının önemli olduğuna inanıyorum. Bosna ve Hırvatistan’da bağlantı ve altyapı projeleri konularına da değinme fırsatı bulduk. Türkiye olarak bu toplantıları daha düzenli bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz ve bölgesel olarak konulara sahip çıkmak ve işbirliğini geliştirmek için bunun önemli bir format olduğuna inanıyoruz.”