Dışişleri Bakanı Fidan bu akşam Rusya lideri Putin'le bir araya gelecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan bu akşam Rusya lideri Putin'le bir araya gelecek

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bugün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıkladı.

Fidan, BRICS toplantısına katılmak üzere Rusya'ya gitmişti.

Kremlin ayrıca savaşına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Sözcü Dimitri Peskov, Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Azov taburuna silah yasağını kaldırma kararını " son derece olumsuz" olarak nitelendirdi.

Peskov, "Ukrayna'nın aşırı milliyetçi Azov taburunu silahlandırma hamlesi ABD'nin Rusya'ya zarar vermek için hiçbir şeyden kaçınmayacağını gösteriyor" dedi.

Peskov ayrıca Belarus ile bugün devam etrirdikleri tatbikata işaret ederek, "Avrupa'daki gerilim nedeniyle taktik nükleer silah tatbikatının gerekli olduğunu" söyledi ve Avrupalı güçler ile Amerika'nn düşmanca eylemleri nedeniyle kıtadaki durumun daha da gergin hale geldiğini ifade etti.

Kremlin sözcüsü, İran ile işbirliği anlaşması konusundaki soruya ise "Çalışmalar devam ediyor ancak belirli etkinliklerin takvimi değişebilir. Tahran ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

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