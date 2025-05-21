Bakan Fidan Budapeşte'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere bugün Budapeşte'ye gidecek.



“Doğunun ve Batının Buluşma Noktası” temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların gözden geçirilmesi ve Budapeşte Bildirisi dahil çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na katıması ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması planlanıyor.